Сургутские чиновники будут зарабатывать больше за счет индексации окладов по распоряжению федерального правительства, а не благодаря премиям. Об этом «URA.RU» рассказал вице-мэр Сургута Алексей Жердев.
Заместитель главы Сургута пояснил, почему мэрия вышла с предложением изменить систему премирования муниципальных служащих города. «Это необходимо с целью создания пропорционального фонда по месяцам. Мы предложили снизить квартальные и годовую премии в обмен на ежемесячные. То есть просто выровняли в целом по году, потому что иначе получалось, что некоторые сотрудники получают очень небольшие деньги, а раз в несколько месяцев чуть больше. Решили уравнять, чтобы люди получали ежемесячно и могли планировать свои текущие расходы», — пояснил Алексей Жердев.
Как ранее сообщало «URA.RU», администрация Сургута предложила изменить систему премирования чиновников. Муниципальные служащие будут получать денежное вознаграждение в размере оклада с учетом северных и районных надбавок каждый месяц — по факту работникам мэрии будут платить две зарплаты. В пояснительной записке к проекту решения говорилось, что «в последнее время сложилась негативная тенденция снижения престижа и привлекательности муниципальной службы», а причиной этого стала слишком низкая зарплата. По словам Жердева, общий премиальный фонд не вырос.
Вице-мэр Алексей Жердев также рассказал, что реальные доходы чиновников действительно вырастут, но благодаря индексации по постановлению правительства России — впервые за последние шесть лет на 4%. «Мы очень благодарны правительству. И это, кстати, не только в Сургуте, но и в других муниципалитетах», — отметил заместитель главы города.