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Главные новости Челябинской области
17:17  26 октября 2017 0

Градообразующее предприятие уральского города признали банкротом. Без работы — каждый десятый трудоспособный

Уфалейникель. Челябинск., проходная, завод, уфалейникель
Долги «Уфалейникеля» превысили 14 млрд рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский арбитражный суд признал банкротом ОАО «Уфалейникель», одно из градообразующих предприятий Верхнего Уфалея. Кредиторами выступили «Рост Банк», которому предприятие задолжало свыше 14,6 млрд рублей, и ООО «Кредит Коллект Менеджмент», выставившее претензии на 24 млн рублей. Коллектив предприятия был уволен еще летом, уровень безработицы в городе — 9,5 процента.

Это ниже, чем было в июне, когда этот показатель составлял 13,1 процента от работоспособного населения. С остановкой «Уфалейникеля» потеряли работу 2 тысячи 125 человек. Из них 1 тысяча 865 человек обратились в центр занятности. Как сообщил «URA.RU» начальник главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов, сейчас из числа бывших работников «Уфалейникеля» на учете состоят 852 человека, 817 имеют статус безработных.

Через центр занятости трудоустроились 406 экс-сотрудников предприятия, 486 нашли работу самостоятельно, 65 вышли на досрочную пенсию, 44 человека проходят профобучение. В целом в центре занятости Верхнего Уфалея на учете состоит 1 тысяча 399 человек. В городе проживает 27,8 тысячи человек.

Балансовая стоимость активов «Уфалейникеля» составляет 7 млрд рублей. Решением арбитражного суда на имущество и счета предприятия наложен арест. Ранее аналогичное предприятие в Свердловской области, «Режникель», также было признано банкротом.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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