19:56 26 октября 2017 0

Гражданский Ми-8 пропал с радаров в 16:35 по московскому времени Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Российский вертолет, на борту которого находились восемь человек, упал в море в нескольких километрах от Баренцбурга. Об этом сообщили спасательные службы Норвегии в Twitter.

По данным «Газеты.ру», воздушное судно направлялось из российского посёлка Пирамида на архипелаге Шпицберген в населённый пункт Баренцбург. Местный новостной портал VG со ссылкой на руководителя спасательной службы передаёт, что речь идёт о гражданском вертолёте Ми-8.

Вертолёт пропал с радаров в 16:35 по московскому времени. Через 10 минут информация о том, что он упал в море, подтвердилась. К месту крушения направились спасательный вертолёт и прибрежное судно.