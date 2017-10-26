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26 октября 2017
19:56  26 октября 2017 0

Российский вертолёт упал в море около Шпицбергена. На борту было восемь человек

клипарт, отпуск, красное море
Гражданский Ми-8 пропал с радаров в 16:35 по московскому времениФото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Российский вертолет, на борту которого находились восемь человек, упал в море в нескольких километрах от Баренцбурга. Об этом сообщили спасательные службы Норвегии в Twitter.

По данным «Газеты.ру», воздушное судно направлялось из российского посёлка Пирамида на архипелаге Шпицберген в населённый пункт Баренцбург. Местный новостной портал VG со ссылкой на руководителя спасательной службы передаёт, что речь идёт о гражданском вертолёте Ми-8.

Вертолёт пропал с радаров в 16:35 по московскому времени. Через 10 минут информация о том, что он упал в море, подтвердилась. К месту крушения направились спасательный вертолёт и прибрежное судно.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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