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26 октября 2017
20:34  26 октября 2017 0

Опубликован список пассажиров и членов экипажа пропавшего в море российского вертолета

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, Ми-8, перевозка людей
Спасатели до сих пор не могут найти следов крушенияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На борту разбившегося возле Шпицбергена вертолёта находились трое российских учёных и пятеро членов экипажа. Список пропавших появился в распоряжении СМИ.

Паблик Mash сообщает, что вертолёт Ми-8 принадлежал компании «Арктикуголь» и перевозил сотрудников научно-исследовательского института Арктики и Антарктики. Ими оказались учёные Олег Г., Николай Ф. и Максим К. Среди членов экипажа были командир Евгений Б., второй пилот Владимир Ф., бортмеханик Алексей П., техник Марат М. и инженер Алексей К.

В свою очередь, по информации РИА «Новости», вертолет принадлежит авиакомпании «Конверс Авиа». «Вертолет наш. Связь с ним потеряна, но обстоятельства происшествия выясняются», — сказал агентству представитель авиакомпании.

Ранее сообщалось, что гражданский вертолёт направлялся из российского посёлка Пирамида на архипелаге Шпицберген в населённый пункт Баренцбург. На поиски пропавших людей отправились спасательный вертолёт и прибрежное судно. Сейчас к ним присоединились несколько норвежских катеров и судно «Арктикугля».

Пока никаких следов крушения не обнаружено.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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