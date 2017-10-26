21:14 26 октября 2017 1

700 рублей за Интернет, по 100 за телефон и электричество и немного продовольствия Фото: YouTube / «Деревенский блокнот»

Автор YouTube-канала «Деревенский блокнот» Андрей рассказал, как выживает в деревне всего на 2,5 тысячи рублей в месяц.

«Жизнь в деревне обходится гораздо дешевле, чем жизнь в городе», — заявляет автор видео. На постоянные вопросы о том, на какую минимальную сумму можно прожить в деревне, если вести достаточно скромный образ жизни, он отвечает: «2,5 тысячи рублей».

Выяснилось, что 700 рублей у Андрея уходит на оплату Интернета, по 100 рублей — на телефон и электричество. Никаких других затрат на коммунальные услуги у него нет, так как в деревне отсутствую газ, водопровод и канализация. Мужчина закупает на месяц несколько килограммов круп и макаронных изделий, а также различные овощи — ближе к весне, когда кончаются свои.

Деревенский видеоблогер покупает самые дешевые товары бытовой химии, осенью делает заготовки, иногда покупает мясо. Зачастую продукты ему дают соседи в обмен на какие-то мелкие услуги.

«Конечно, не каждому подойдет такой достаточно скромный образ жизни, — заключил сельский житель. — Для кого-то ближе город с его движухами, с его возможностями. Но за все надо платить. Вы знаете, в деревне за те годы, что я прожил здесь, я ни разу не услышал всерьез произнесенных слов „стресс“ или „нервный срыв“. Деревенские жители не знают этих слов и не используют их в своей жизни».

За полтора месяца ролик набрал на YouTube почти 400 тысяч просмотров. Видео вызвало различные эмоции у комментаторов. Одних скромное житье сельского блогера привело в ужас, без привычных машины и постоянных путешествий им скучно жить, а это немалые затраты. Другие, наоборот, восхитились выносливостью и изобретательностью автора.