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27 октября 2017
26 октября 2017
02:36  27 октября 2017 0

Спасатели нашли предполагаемое место падения Ми-8 у Шпицбергена

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, Ми-8, перевозка людей
8 человек, находившихся на борту, по-прежнему считаются пропавшими без вестиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасатели, работающие в зоне поисков российского вертолета Ми-8, обнаружили воздушные пузыри и сильный запах горючего. Кроме того, сонар одного из судов показывает наличие на дне крупного объекта.

«Обнаружено место, где запах разлившегося горючего сильнее всего, а со дна поднимаются пузыри воздуха. Сонар одного из судов также показывает наличие на дне крупного объекта. Это может говорить о том, что в этом месте лежит вертолет или его крупный обломок. Тем не менее, подтвердить эту теорию мы сможем, только изучив этот район подробнее с помощью беспилотной субмарины», — цитирует ТАСС руководителя спасательной операции Туре Хонгсета.

В ближайшие часы на место поисковой операции будет доставлена субмарина. Несмотря на плохие метеусловия спасатели планируют продолжить работы.

Вертолет потерпел крушение у архипелага Шпицберген. На борту находились восемь человек: трое учёных и пять членов экипажа. По словам спасателей, россияне могли спастись, если после крушения смогли воспользоваться спасательными средствами.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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