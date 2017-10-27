08:52 27 октября 2017 0

Назарбаев: переход на латиницу должен произойти до 2025 года Фото: Иван Некрасов © URA.RU

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о «поэтапном» переводе казахского языка с кириллицы на латиницу. Из документа следует, что проект нового алфавита уже готов, и лидер страны поручил утвердить его.

«Постановляю утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике», — цитирует телеканал 360 текст указа.

В документе говорится, что перед правительством страны стоит задача провести изменения до 2025 года. Также в Казахстане будет создана национальная комиссия по переходу на латиницу. Контролировать исполнение указа будет администрация президента.

РБК пишет, что о намерении перевести язык на латиницу Назарбаев заявил еще в апреле 2017-го. Обязательному переводу будут подлежать книги, документы и периодические издания.