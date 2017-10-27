Получат россияне свои деньги со сберкнижек или нет — зависит от пленарного заседания Госдумы в пятницу, 27 октября. Последним вопросом в повестку внесено рассмотрение поправок в соответствующий федеральный закон. Неделю назад законопроект № 274627-7 был рассмотрен на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы РФ.
Документ предполагает возврат вкладов в Сберегательный банк РФ, в государственные страховые компании РФ и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР. По предварительным подсчетам, которые были представлены в пояснительной записке к законопроекту, на это потребуется порядка 42,76 трлн рублей.
Основным докладчиком по проекту станет заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. На заседании комитета позиция ведомства уже звучала. Ранее она состояла в том, что ведомство не знает, где найти средства на эти выплаты, и поэтому не понимает методику компенсации, в связи с чем «до 2020 года выплат ждать не стоит».
Единственным проголосовавшим за то, чтобы выплаты состоялись, на заседании комитета оказался депутат Данил Шилков. Его коллега, первый замглавы комитета Игорь Дивинский, выступающий сегодня содокладчиком замминистра финансов, предложил либо разработать методику выплат, либо «простить долги» держателям сберкнижек, отменив закон, обязывающий государство гасить долги.
Тайминг пятничного заседания Госдумы РФ — до 15:00. Перед обсуждением вопроса о советских сберегательных вкладах Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2018—2020 годы. Главный финансовый документ страны предполагает снижение уровня расходов на национальную оборону, национальную экономику и соцполитику.