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27 октября 2017
13:43  27 октября 2017 0

Турчак прилетит на Урал разбираться с компроматом и решать конфликт с Шептием и Квиткой

Заседание Генерального совета Единой России. Москва, неверов сергей, ревенко евгений, турчак андрей
От Андрея Турчака (стоит) в Екатеринбурге ждут кадровых решенийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак 23 ноября прилетит в Екатеринбург, где проведет первое после своего недавнего назначения окружное совещание с лидерами региональных отделений партии власти в УрФО. В официальной части будут обсуждаться подготовка к выборам президента и работа ячеек, в неофициальной — конфликт в свердловском отделении, сообщил «URA.RU» информированный источник в «ЕР».

Приглашения на совещание разосланы уральским депутатам Госдумы от «Единой России». Высокопоставленный источник агентства в партии говорит, что в последние дни заинтересованные лица из Свердловской области и нескольких других регионов направили в генсовет аналитические записки о необходимости заменить тех или иных руководителей ячеек и исполкомов. «Все ждут, что на совещании будут озвучены кадровые решения. Под угрозой замены находятся партийные руководители, входившие в ближний круг [экс-секретаря генсовета, ныне спикера Госдумы] Вячеслава Володина. Да и место совещания выбрано неслучайно. Обратите внимание, что Турчак назначил такие совещания в самых проблемных регионах, не всегда в окружных центрах», — отмечает собеседник.

Свердловская область, по словам источника, беспокоит Андрея Турчака в связи с затянувшимся конфликтом между руководителем Уральского МКС «Единой России» Иваном Квиткой и лидером свердловских единороссов Виктором Шептием. До августа 2017 года он носил межличностный характер. В августе ревизоры Уральского МКС «ЕР» провели масштабную проверку в регионе, в ходе которой зафиксировали нарушения в действиях партийцев на муниципальных выборах. Об этом руководство совета уведомило генсовет. Представители свердловского отделения «ЕР» направили встречную жалобу на Ивана Квитку, обвинив его в превышении данных ему уставом партии полномочий.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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