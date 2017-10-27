Ограничение распространяется и на свиной жир
Российское правительство запретило импорт живых свиньей и субпродуктов из ряда западных стран. Ограничения касаются свинины из Евросоюза, США, Австралии, Канады, Норвегии, Украины, Черногории, Албании, Исландии и Лихтенштейна.
В постановлении, опубликованном на сайте кабмина, отмечается, что отныне в Россию запрещено ввозить живых свиней, а также субпродукты крупного рогатого скота. Кроме того, продовольственное эмбарго будет распространяться на свиной жир и жир птицы. Исключением станет продукция, необходимая для нужд фармацевтики.
Ранее «URA.RU» сообщало, когда в Россию возобновится импорт турецких томатов.