Собчак не будет агитировать в Крыму: «Он присоединен незаконно»

17:47 27 октября 2017 0

Собчак была в Крыму один раз и следила за референдумом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак на встрече со своими сторонниками в Екатеринбурге объявила, что не будет агитировать в Крыму. По ее словам, он был присоединен незаконно.

«Не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что он был присоединен незаконно. Была один раз там в качестве журналиста и следила за референдумом», — заявила она, передает корреспондент «URA.RU» со встречи в Екатеринбурге.

«URA.RU» ведет онлайн-трансляцию со встречи Собчак со своими сторонниками.

Напомним, ранее Собчак назвала Крым украинским с точки зрения международного права. По мнению Собчак, которая приняла решение участвовать в выборах президента России в марте 2018 года, присоединение Крыма к Российской Федерации стало нарушением Будапештского меморандума от 1994 года.