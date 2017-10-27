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27 октября 2017
Главные новости 
17:47  27 октября 2017 0

Собчак не будет агитировать в Крыму: «Он присоединен незаконно»

Пресс-конференция Ксении Собчак по поводу выдвижения ее кандидатом в президенты РФ. Москва, собчак ксения
Собчак была в Крыму один раз и следила за референдумомФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак на встрече со своими сторонниками в Екатеринбурге объявила, что не будет агитировать в Крыму. По ее словам, он был присоединен незаконно.

«Не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что он был присоединен незаконно. Была один раз там в качестве журналиста и следила за референдумом», — заявила она, передает корреспондент «URA.RU» со встречи в Екатеринбурге.

«URA.RU» ведет онлайн-трансляцию со встречи Собчак со своими сторонниками.

Напомним, ранее Собчак назвала Крым украинским с точки зрения международного права. По мнению Собчак, которая приняла решение участвовать в выборах президента России в марте 2018 года, присоединение Крыма к Российской Федерации стало нарушением Будапештского меморандума от 1994 года.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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