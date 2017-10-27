Тюменского дворника-педофила в УФСИН превратили в «овощ». СКРИН

19:12 27 октября 2017 0

Оксана Елишева намерена продолжать борьбу за жизнь гражданского супруга Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский «дворник-педофил» Алик Кучашев стал «овощем» во время нахождения в учреждениях УФСИН. Мужчину, осужденного на 7,5 лет за педофилию, 26 октября обследовали врачи федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Медики нашли странный предмет в глазу дворника и обнаружили у него серьезное прогрессирующее изменение тканей головного мозга. При этом ранее в больнице УФСИН психиатры трижды заявляли, что осужденный симулирует.

Обследование Алика Кучашева его гражданская супруга провела за свой счет — после того, как при посещении осужденного обнаружила, что он не встает с больничной постели, не может сфокусировать взгляд, не узнает ее и адвоката, а вместо речи издает невнятное мычание. Оксана Елишева подписала договор с ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» в Тюмени и добилась, чтобы дворника доставили туда из Областной больницы УФСИН утром 26 октября. «Его везли на коляске, потому что ходить он не может. Внутри мы его просто таскали на себе. Алику провели полное обследование, но МРТ сделать не получилось, — рассказала корреспонденту „URA.RU“ Оксана Елишева. — Врачи не позволили, поскольку у него в глазу нашли инородное тело, при котором МРТ делать нельзя».

1/2 Врачи ФСИН решили, что дворник симулирует Фото: фрагмент медицинской справки за подписью врача ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России Н. Ивановой

В итоге врачи федерального центра пришли к выводу, что у Кучашева серьезное прогрессирующее изменение тканей головного мозга. В третьей стадии болезни развивается деменция, и человек становится неспособен сам себя обслуживать. «Врачи мне сказали, что он так и останется в таком состоянии, никогда уже не будет прежним, — призналась женщина. — Что вылечить это уже нельзя, можно только остановить, чтобы не стало еще хуже. Но для этого нужно лечение… я проплакала вчера весь день». Женщина отметила, что ранее в Областной больнице УФСИН врачи заверяли ее, что состояние Кучашева — нормальное, а все особенности поведения, характерные для тяжелого заболевания, он симулирует.

1/2 Оксана Елишева: «При таком диагнозе симулировать невозможно» Фото: Заключение врача-невролога «ФГБУ «ФЦН»

«Что с ним там случилось — непонятно. В СИЗО, когда к нему заходил адвокат, он был вполне нормальным, разговаривал. А потом его внезапно госпитализировали, — отметила женщина. — У нас 17 октября состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор, мы с адвокатами просили перенести до полного выздоровления Кучашева, поскольку в таком состоянии он просто не может понимать, что происходит, — пояснила собеседница агентства. — Но судья отказал. Кучашев по видеосвязи участвовал в заседании. Мычал, понять его было сложно».

Оксана Елишева добилась, чтобы 17 октября УФСИН прислало ей копию медицинской справки Алика Кучашева. В документе за подписью начальника филиала «Больница», врача ФКУЗ МСЧ-72 ФСИН России Н. Ивановой приведено три заключения психиатра, гласящих, что пациент симулирует психическое заболевание. В качестве лечения пациенту прописали глицин и пироцетам.

«В нейроцентре мне сказали, что он в таком состоянии не может ничего симулировать, — отметила Елишева. — Сейчас мы будем добиваться проведения медэкспертизы, которая должна сказать, из-за чего Кучашев пришел в такое состояние. Если потребуется, я поеду за ней в Москву».

Оксана Елишева в октябре провела одиночный пикет около ОРЧ на улице Тульской Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Редакция «URA.RU» направила запрос в УФСИН по Тюменской области, но на момент написания материала ответ на него не поступил.

Напомним, проблемы со здоровьем у 48-летнего дворника УК «Русь» Алика Кучашева начались после задержания в качестве подозреваемого в развращении двух школьниц летом 2016 года. Защита полагает, что девочки, написавшие заявление, таким образом отомстили дворнику за постоянные замечания. Здоровый, не имевший, по словам Оксаны Елишевой, проблем со зрением, мужчина попал в ОРЧ полиции на улице Тульской и признался в преступлении.

По мнению самого осужденного, его сожительницы Оксаны Елишевой и представляющего его интересы юриста, признание было получено под пытками. Якобы мужчину душили, надев на голову полиэтиленовый пакет, били и истязали током. В июле 2017 года Ленинский районный суд Тюмени признал дворника виновным и приговорил к семи с половиной годам заключения. Сторона защиты подала апелляционную жалобу.

В СИЗО состояние дворника продолжало ухудшаться, рассказала женщина. Сильно садилось зрение. В знак протеста против приговора мужчина объявил бессрочную голодовку и 28 сентября был госпитализирован в Областную больницу УФСИН. 29 сентября в пресс-службе УФСИН корреспонденту «URA.RU» сообщили, что дворник начал принимать пищу, он находится под наблюдением врачей и состояние его оценивается как удовлетворительное. Женщине удалось добиться свидания с Кучашевым. Она рассказала, что, увидев его, пришла в ужас. Дворник не мог разговаривать, не поднимался с кровати, под глазом у него был синяк, бровь рассечена, на руках коросты.

Оксана Елишева несколько раз выходила на одиночные пикеты в Тюмени и Москве, пытаясь привлечь внимание к ситуации с Аликом Кучашевым. Очередной одиночный пикет она провела в пятницу, 13 октября, около здания ОРЧ на улице Тульской.