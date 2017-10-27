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Главные новости Югры
19:13  27 октября 2017 0

Инсайд «URA.RU» подтверждается. После визита Бастрыкина у руководителя югорского МВД нет шансов на сохранение

Открытая лицензия на 28.07.2015. Александр Бастрыкин., бастрыкин александр
Визит Александра Бастрыкина — экстренныйФото: Wikimedia

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин прилетел в Югру во второй раз менее чем за полтора месяца, чтобы вмешаться в работу силовиков ХМАО. Поводом стал ход расследования дела о пьяном инспекторе ДПС, насмерть сбившем 15-летнего подростка на мотоцикле в Октябрьском районе региона. После трагедии полицейские напали на свидетеля преступления прямо на его работе и попытались забрать улики — видеозапись ДТП.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Следственного комитета, в ходе оперативного совещания в Сургуте Бастрыкин уволил заместителя руководителя Няганского следственного отдела СК, втянувшего комитет в резонансный скандал. Он согласовал проведение обысков сотрудниками местной ГИБДД — коллегами строившего ДТП инспектора Батырхана Даудова. Хотя, по закону, это запрещено.

Эти кадры облетели страну: сотрудники ГИБДД проводят обыск у свидетеля по резонансному ДТП
Фото: скрин видеозаписи момента обыска у Дмитрия Мельниченко

Действия полицейских также проверят. Материалы переданы в Главное управление СКР. Работа сыщиков — на личном контроле у Бастрыкина. А обвиняемого сотрудника ГИБДД Батырхана Даудова в ближайшее время, скорее всего, арестуют — председатель Следственного комитета России дал поручение ходатайствовать о таком изменении меры пресечения полицейскому.

Другая причина для критики региональной полиции — отсутствие реакции силовиков на ЧП в декабре 2016 года. Расследование резонансного ДТП с десятью погибшими детьми, произошедшее в ХМАО, Александр Бастрыкин держит на личном контроле. Этой теме был посвящен визит главы СКР в Сургут месяц назад.

По данным «URA.RU», помимо инициатив на федеральном уровне о повышении безопасности детских перевозок в югорское УМВД поступали обращения с просьбой организовать сопровождение автобусов силами экипажей ДПС. Однако стражи закона отказались применять такие меры.

По оценке источников «URA.RU» в силовых структурах региона, вмешательство Бастрыкина в ситуацию может закончится отставкой главы УМВД по ХМАО Василия Романицы.

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Как ранее сообщало агентство, полицейскому генералу предъявляются претензии по криминогенной обстановке в регионе. Один из главных поводов — массовая резня в Сургуте 19 августа, которую можно было предотвратить.

В пресс-службе окружной полиции инцидент с нападением на вице-мэра Перегребного на момент публикации так и не прокомментировали — в ведомстве готовят ответ. В УМВД также пока не смогли ответить, по какой причине полицейские отказались сопровождать автобусы с детьми на междугородних перевозках — в адрес главного полицейского ХМАО Василия Романицы направлен официальный запрос.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.

Антон Степыгин
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