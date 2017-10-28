Цукерберг заявил о масштабных изменениях в Facebook из-за политики

08:39 28 октября 2017 0

Соцсеть вводит новые правила для рекламодателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель Facebook Марк Цукерберг на своей официальной странице заявил, что в ближайшее время социальную сеть ждут масштабные изменения в части размещения и демонстрации рекламы. В первую очередь они будут касаться политического контента. Суть их сводится к жесткому контролю прозрачности в части выявления заказчиков постов. Компания даже наймет тысячи людей, которые будут проверять посты.

Программа Марка Цукерберга по изменению правил размещения политической рекламы в Facebook состоит из трех основных пунктов. Во-первых, любой пользователь сможет видеть, кто ее оплатил и сколько людей ее посмотрели, как реагировали. Во-вторых, авторы подобных постов должны будут предоставлять больше информации о себе и своих заказчиках. Наконец, для контроля исполнения этих правил, компания наймет тысячи новых сотрудников в штат, которые будут просматривать весь контент и искать нарушителей, уклоняющихся от исполнения этих требований.

Внедрить все новшества Марк Цукерберг обещает к проведению промежуточных выборов в США в 2018 году.

По итогам выборов президента США в 2016 году в американских СМИ звучали заявления о вмешательстве России в агитацию. В том числе посредством соцсетей. После этого различные ресурсы начали выдумывать шаги по ограничению политического влияния на свой контент. Twitter к примеру попросту запретил Russia Today и Sputnik проводить рекламные компании на своем ресурсе.