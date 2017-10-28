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28 октября 2017
27 октября 2017
13:27  28 октября 2017 0

КПРФ отметит 100-летие революции в отеле «Ренессанс Монарх». ФОТО

Парад Победы в Великой Отечественной войне. Тюмень, коммунисты, портрет сталина, парад победы, кпрф
Годовщину революции коммунисты хотят отпраздновать с размахомФото: Николай Бастриков © URA.RU

К 100-летию Октябрьской революции КПРФ проведет торжественный прием в очень дорогом отеле «Ренессанс Москва Монарх центр». Программа празднования выложена на сайте партии.

Внимание на выбранное для проведении приема место обратил историк, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков: «Ахахаха. КПРФ отметит 100-летие Великой Октябрьской революции приемом в отеле „Ренессанс Москва Монарх Центр“ на Ленинградском проспекте». «Что бы на это сказал товарищ Ленин?», «Шарман», — восклицают подписчики.

В программе мероприятий празднования коммунистов также значатся Таврический дворец, Эрмитаж, Смольный, Мавзолей, и крейсер «Аврора».

Среди анонсируемых представителями КПРФ лозунгов к празднику 100-летия революции- «Мир народам! Земля крестьянам! Заводы рабочим!» и «7 ноября — главный государственный праздник!».

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ФОТО: renaissancemonarchmoscow

Артем Косых
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© Служба новостей «URA.Ru»
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