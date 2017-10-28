Представитель США исключил появление российских миротворцев в Донбассе

Специальный представитель Госдепа США на Украине Курт Волкер в интервью местным СМИ заявил, что исключает появление россиян в составе миротворческой миссии ООН в Донбассе.
«Я не могу это представить», — цитирует американского дипломата украинская пресса.
Волкер прилетел в Киев 27 октября, чтобы встретиться с представителями местного истеблишмента. В частности, американец провел переговоры с депутатами Верховной рады Украины, обсудив с ними перспективы размещения миротворцев ООН на юго-востоке страны. Кроме того, украинская сторона познакомила Волкера с законопроектом о реинтеграции Донбасса.
Как ранее сообщало «URA.RU», Волкер более двух часов беседовал с президентом Украины Петром Порошенко о судьбе Донбасса.