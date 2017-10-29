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29 октября 2017
28 октября 2017
10:11  29 октября 2017 0

Уральский исследователь обнаружил гигантскую анаконду в воде. ФОТО, ВИДЕО

Уральский исследователь нашел гигантскую анакондуФото: Flickr

Виртуальные археологи заявили, что обнаружили гигантских монстров на спутниковых фотографиях сервиса Google Earth: анаконду длиной более 20 метров и поистине гигантского кальмара, длина которого может превысить 100 метров. О находке «URA.RU» сообщил уральский исследователь всего необычного Валентин Дегтерёв. Анаконду он обнаружил в архивах сервиса за 2010 год: «Размеры змеи просто огромные. Видимая длина 20 метров, ширина около 3 метров. И это только видимая часть чудовища. Реальные размеры ещё больше. Так что легенда, видимо, оказалась правдой».

Второй монстр, по сообщению Дегтерева, ещё больше. Его «фотографию» нашёл коллега уральца — американец Скотт Уаринг (Scott C. Waring). Снимок был сделан недалеко от острова Обмана (Deception) вблизи Антарктиды в 2013 году.

«Из воды показалось тело огромного кальмара. На фотографии видна его голова. Размеры головы 37 метров в длину, ширина 17 метров. Видны щупальца в воде. Общая длина монстра будет около 100 метров (!). А может, и того больше», — изумляется Дегтерёв.

Исследователь поясняет, что монстр попал в объектив спутниковой аппаратуры как раз в тот момент, когда выпрыгнул на поверхность, используя «реактивную струю воды». Официальная наука никогда не признает факт наличия древних чудищ, уверен виртуальный археолог, но, несмотря на это, гиганты чувствуют себя превосходно.

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На снимке анаконда плывёт по Амазонке, считает Дегтерев Фото: Валентин Дегтерёв

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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