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29 октября 2017
16:47  29 октября 2017 0

Apple избавилась от сотрудника после видео, опубликованного его дочерью

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Тайну Apple раскрыли раньше времениФото: depositphotos.com © URA.RU

Корпорация Apple уволила одного из своих сотрудников после того, как в Сеть попало видео его дочери с новым IPhone X.

Брук Амелия Петерсон увидела у отца новую модель смартфона во время визита к родителям. После этого девушка сняла ролик, в котором рассказала об IPhone X и выложила его в интернет, когда устройство еще нельзя было показывать до официального выхода.

Позже Петерсон заявила об отказе от прав на ролик, признав, что совершила ошибку, однако это не спасло ее отца от увольнения, пишет портал «Экономика сегодня».

Отметим, что 27 октября в ряде стран стартовали предпродажи новинки от Apple.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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