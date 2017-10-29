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29 октября 2017
15:49  29 октября 2017 0

В Госдуме поиздевались над словами украинского генерала об атаке российских подлодок

Предновогодняя Москва. Иллюминация, госдума, театральная площадь, новый год, вечерняя москва
Москва не будет использовать флот для атаки на КиевФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Украина не имеет оснований для заявления об угрозе со стороны российских подлодок.

Шаманов отметил, что генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко, говоря о подобной угрозе, мог вспомнить анекдот про подводные лодки в украинских степях, пишет агентство Nation News. В реальности, по словам представителя Госдумы, у Украины нет сил и средств, чтобы перемещаться по морю, так как у Киева осталось только «жалкое наследие» с советских времен.

Также Шаманов указал на то, что подобные заявления Романенко выглядят непрофессионально, так как «сброд» в вооруженных силах Украины из-за процветающего пьянства сам себя развалит».

Ранее стало известно, что генерал-лейтенант ВСУ заявил, что Россия готова использовать подлодки Черноморского флота для атаки на Украину.

Лев Истомин
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