Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Украина не имеет оснований для заявления об угрозе со стороны российских подлодок.
Шаманов отметил, что генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко, говоря о подобной угрозе, мог вспомнить анекдот про подводные лодки в украинских степях, пишет агентство Nation News. В реальности, по словам представителя Госдумы, у Украины нет сил и средств, чтобы перемещаться по морю, так как у Киева осталось только «жалкое наследие» с советских времен.
Также Шаманов указал на то, что подобные заявления Романенко выглядят непрофессионально, так как «сброд» в вооруженных силах Украины из-за процветающего пьянства сам себя развалит».
Ранее стало известно, что генерал-лейтенант ВСУ заявил, что Россия готова использовать подлодки Черноморского флота для атаки на Украину.