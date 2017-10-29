Администрация сургутского фитнес-клуба Platinum опровергла предположение, что двум потенциальным клиентам отказали в занятиях из-за их национальности. Предварительную проверку со стороны службы безопасности в учреждении назвали стандартной процедурой, по которой фитнес-клуб работает много лет.
«В нашем клубе занимаются люди разных национальностей, разных слоев. Есть зона боевых искусств, группа в большинстве состоит из людей кавказской национальности. Почему им могли отказать? Может быть, потому что они вели себя как-то агрессивно с администраторами или менеджерами клуба. У нас было очень много разных ситуаций, были драки», — цитирует управляющую клубом Анастасию Анчугову «Лента.ру».
Авторы ролика, по ее словам, смогут получить абонементы для тренировок, если у службы безопасности не возникнет вопросов по их поводу. По такой схеме, в том числе со снятием копии паспорта, клуб работает уже много лет.
Как ранее сообщало «URA.RU», два проживающих в Сургуте выходца с Кавказа опубликовали утром 29 октября видеообращение, в котором фактически обвинили администрацию спортивного учреждения в дискриминации по национальному признаку.