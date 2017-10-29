{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 октября 2017
28 октября 2017
27 октября 2017
26 октября 2017
Главные новости Югры
18:22  29 октября 2017 0

В сургутском фитнес-клубе объяснили отказ в занятиях выходцам с Кавказа

Бокс. Екатеринбург, борьба, единоборства, бокс, фатхуллин рустем, смелов евгений, поединок
О каком национализме речь, если в клубе тренирутеся целая группа кавказцев?Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация сургутского фитнес-клуба Platinum опровергла предположение, что двум потенциальным клиентам отказали в занятиях из-за их национальности. Предварительную проверку со стороны службы безопасности в учреждении назвали стандартной процедурой, по которой фитнес-клуб работает много лет.

«В нашем клубе занимаются люди разных национальностей, разных слоев. Есть зона боевых искусств, группа в большинстве состоит из людей кавказской национальности. Почему им могли отказать? Может быть, потому что они вели себя как-то агрессивно с администраторами или менеджерами клуба. У нас было очень много разных ситуаций, были драки», — цитирует управляющую клубом Анастасию Анчугову «Лента.ру».

Авторы ролика, по ее словам, смогут получить абонементы для тренировок, если у службы безопасности не возникнет вопросов по их поводу. По такой схеме, в том числе со снятием копии паспорта, клуб работает уже много лет.

Как ранее сообщало «URA.RU», два проживающих в Сургуте выходца с Кавказа опубликовали утром 29 октября видеообращение, в котором фактически обвинили администрацию спортивного учреждения в дискриминации по национальному признаку.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров