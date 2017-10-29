Телеведущая Ксения Собчак, решившая побороться за пост президента России, заявила, что советский лидер Иосиф Сталин отбросил страну на столетие назад. Собчак добавила, что ни один человек не совершал со своим народом такого преступления.
Именно Сталин, по мнению телеведущей, выстроил такую государственную систему, сломать которую не удалось ни генсеку Михаилу Горбачеву, ни президенту новой России Борису Ельцину, пишет РИА «Новости».
Такой системой Собчак назвала модель, где вся власть принадлежит не народу и элитам, а спецслужбам. Такую систему, как заявила борец за главный государственный пост, предстоит сломать в будущем.
Представители КПРФ оперативно отреагировали на заявление Собчак. По словам заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, к подобным словам телеведущей нужно относиться как к предвыборному пиару.
«Все ее вот эти заявления — это совершенно четкий фейковый пиар в преддверии выборной кампании, чтобы находиться на слуху», — заявил Афонин, слова которого приводит издание «Говорит Москва».