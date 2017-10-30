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30 октября 2017
29 октября 2017
06:18  30 октября 2017 0

Управляющие компании отстранят от сбора денег за ЖКХ

Клипарт , купюры, оплата, комуналка, квитанция, жкх, счет
Россияне смогут оплачивать расходы за коммуналку без дополнительных хлопотФото: Алексей Гущин © URA.RU

Россияне получат возможность платить за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям, не прибегая к услугам управляющих компаний. Соответствующий законопроект разработало Министерство строительства и ЖКХ.

На решительные меры ведомство подтолкнула общая задолженность потребителей за коммунальные услуги: физические и юридические лица к концу первого полугодия 2017 года задолжали свыше 1,2 миллиарда рублей, что на 20 процентов выше прошлогодних показателей. Среди главных причин просрочек — финансовые затруднения и несогласие с повышением тарифов. Нередко масла в огонь подливают и управляющие компании, переводящие деньги потребителей ресурсоснабжающим организациям с большим опозданием, пишут «Известия».

«Согласно законопроекту, одновременно вводится типовая форма единого платежного документа, то есть для потребителя нововведение никаких неудобств не создаст. Документ разработан Минстроем России, согласован с заинтересованными ведомствами, и мы рассчитываем, что депутаты Госдумы поддержат предложение и рассмотрят законопроект в осеннюю сессию», — уточняет пресс-служба Минстроя.

Отметим, что по результатам опроса коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн», почти 60 процентов россиян в качестве основной причины задержки выплат за ЖКХ назвали финансовые затруднения. Еще 19 процентов не платят потому, что не согласны с ростом тарифов, 15 процентов не хотят платить за капремонт домов, а оставшиеся 10 вообще не считают услуги ЖКХ товаром, за который должны платить.

«Коммунальные предприятия наращивают долги из-за неплатежей физлиц, к которым не применимы никакие эффективные меры взыскания. Например, должника невозможно не то что выселить, а даже хотя бы переселить в более дешевое жилье. Пени на злостных должников не действуют. В этой ситуации долги физлиц растут и виснут на управляющих компаниях и поставщиках ресурсов», — отмечает руководитель комиссии по ЖКХ «Опоры России» Полина Денисова.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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