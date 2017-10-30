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Главные новости Челябинской области
10:03  30 октября 2017 0

Челябинский поселок, где собираются назвать парк именем Путина, выбрал себе главу

Нациевский. Челябинск, кабинки для голосования
На выборах в Рощино явка превысила 36 процентовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На выборах главы поселка Рощино Сосновского района Челябинской области, состоявшихся в воскресенье, 29 октября, победила кандидат от «Единой России» Людмила Ефимова. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе облиизбиркома, за Ефимову проголосовали 78,98 процента из числа избирателей, пришедших на выборы. Явка превысила 36 процентов.

Кандидат от ЛДПР Анастасия Валеева набрала 1,67 процента голосов, у самовыдвиженца Сергея Геращенко — 8,29 процента. Выдвинувшаяся самостоятельно Татьяна Дегтярева набрала 8,79 процента.

Место главы Рощино стало вакантным после того, как в июне 2017 года ушла в отставку прежняя глава Татьяна Кудрина. По некоторым данным, причиной ухода стали претензии силовиков из-за распределения земельных участков. Рощино находится вблизи Челябинска и представляет коммерческий интерес для коттеджного строительства. После отставки Кудриной депутаты выбрали и. о. главы Людмилу Ефимову.

Ранее Рощино попадало в информповестку из-за инициативы кандидата в главы поселка назвать местный парк именем президента РФ Владимира Путина.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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