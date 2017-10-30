На выборах главы поселка Рощино Сосновского района Челябинской области, состоявшихся в воскресенье, 29 октября, победила кандидат от «Единой России» Людмила Ефимова. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе облиизбиркома, за Ефимову проголосовали 78,98 процента из числа избирателей, пришедших на выборы. Явка превысила 36 процентов.
Кандидат от ЛДПР Анастасия Валеева набрала 1,67 процента голосов, у самовыдвиженца Сергея Геращенко — 8,29 процента. Выдвинувшаяся самостоятельно Татьяна Дегтярева набрала 8,79 процента.
Место главы Рощино стало вакантным после того, как в июне 2017 года ушла в отставку прежняя глава Татьяна Кудрина. По некоторым данным, причиной ухода стали претензии силовиков из-за распределения земельных участков. Рощино находится вблизи Челябинска и представляет коммерческий интерес для коттеджного строительства. После отставки Кудриной депутаты выбрали и. о. главы Людмилу Ефимову.
Ранее Рощино попадало в информповестку из-за инициативы кандидата в главы поселка назвать местный парк именем президента РФ Владимира Путина.