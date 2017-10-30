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30 октября 2017
Главные новости 
11:44  30 октября 2017 0

В Сеть попали снимки разбившегося у Шпицбергена российского вертолета. ФОТО

Обломки МИ-8 были найдены на глубине 209 метровФото: G.O. Sars / NTB scanpix / via REUTERS

В Сети опубликовано фото обломков российского вертолета МИ-8, потерпевшего крушение у побережья Шпицбергена. Автор снимка — скандинавское фотоагентство NTB scanpix.

Обломки вертолета были обнаружены на глубине 209 метров в 2,2 км к северо-востоку от мыса Хеер. Норвежские спасатели обнаружили их 29 октября с помощью глубоководного аппарата «Фалькон», передает РБК.

Для расследования причин крушения российского вертолета Межгосударственный авиационный комитет сформировал специальную комиссию.

Ранее премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг выразила соболезнования в связи с крушением российского Ми-8 и подчеркнула, что норвежская сторона мобилизовала все возможные ресурсы экстренных служб для проведения поисково-спасательных работ.

Вертолёт МИ-8АМТ принадлежал компании «Арктикуголь» и перевозил сотрудников научно-исследовательского института Арктики и Антарктики из российского посёлка Пирамида на архипелаге Шпицберген в населённый пункт Баренцбург. Он потерпел крушение 26 октября.

Командиром экипажа вертолета был житель Тобольска Тюменской области Евгений Баранов. Вторым пилотом — тюменец Владимир Фролов.

Ксения Томашова
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