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30 октября 2017
29 октября 2017
05:15  30 октября 2017 0

Премьер-министр Норвегии выразила соболезнования в связи с крушением Ми-8

Вертолет Ми-8 потерпел крушение 26 октябряФОТО: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в телефонном разговоре с главой кабмина РФ Дмитрием Медведевым принесла соболезнования жителям России в связи с крушением вертолета Ми-8 у побережья Шпицбергена.

«Это трагическое происшествие, вызвавшее глубокие переживания как у российских граждан, так и у всех нас в Норвегии. От моего лица и от лица правительства я приношу соболезнования вам, руководству страны, родным и близким погибших, а также всем россиянам», — цитирует Сульберг информагентство ТАСС.

В ходе беседы Сульдберг подчеркнула, что норвежская сторона мобилизовала все возможные ресурсы экстренных служб для проведения поисково-спасательных работ и высоко ценит усилия сотрудников МЧС России, прибывших на место крушения.

Напомним, что Ми-8 потерпел крушение у архипелага Шпицберген 26 октября. На борту вертолета находились 8 человек — трое ученых и 5 членов экипажа, в том числе двое жителей тюменской области — Евгений Баранов и Владимир Фролов. 29 октября спасатели обнаружили обломки воздушного судна на глубине двухсот метров. В данный момент идет поиск тел погибших.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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