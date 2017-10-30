05:15 30 октября 2017 0

Вертолет Ми-8 потерпел крушение 26 октября ФОТО: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в телефонном разговоре с главой кабмина РФ Дмитрием Медведевым принесла соболезнования жителям России в связи с крушением вертолета Ми-8 у побережья Шпицбергена.

«Это трагическое происшествие, вызвавшее глубокие переживания как у российских граждан, так и у всех нас в Норвегии. От моего лица и от лица правительства я приношу соболезнования вам, руководству страны, родным и близким погибших, а также всем россиянам», — цитирует Сульберг информагентство ТАСС.

В ходе беседы Сульдберг подчеркнула, что норвежская сторона мобилизовала все возможные ресурсы экстренных служб для проведения поисково-спасательных работ и высоко ценит усилия сотрудников МЧС России, прибывших на место крушения.

Напомним, что Ми-8 потерпел крушение у архипелага Шпицберген 26 октября. На борту вертолета находились 8 человек — трое ученых и 5 членов экипажа, в том числе двое жителей тюменской области — Евгений Баранов и Владимир Фролов. 29 октября спасатели обнаружили обломки воздушного судна на глубине двухсот метров. В данный момент идет поиск тел погибших.