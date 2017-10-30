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Главные новости Пермского края
12:24  30 октября 2017 0

Генконсульство РФ сообщило новые подробности смерти 14-летней модели из Перми

Показ новой коллекции Николая Романова. Екатеринбург, модели, дефиле, модный показ, мода
В генконсульстве пояснили, что точная причина смерти девушки будет установлена только после вскрытияФото: Александра Игнатюк © URA.RU

Генконсульство РФ в Шанхае сообщило новые подробности смерти молодой пермячки после показа мод. При этом дипломаты отмечают, что официальный диагноз будет установлен только после вскрытия.

У российской модели были полиорганная недостаточность, инфекционное поражение нервной системы и сепсис. Это и послужило причиной смерти девушки, передает сообщение консула Генконсульства РФ в Шанхае Андрея Куликова Life.ru.

Консул пояснил, что точная причина смерти будет установлена только после вскрытия. Однако в Китае процедуру вскрытия не могут провести без официального согласия матери.

«Мать ребёнка находится в России, без её согласия вскрытие тела производить нельзя. Она приедет — и будем рассматривать возможность вскрытия тела и выяснения окончательных причин смерти девочки», — цитирует дипломата издание.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что китайские работодатели не хотят брать на себя ответственность за гибель 14-летней модели из Перми. Гендиректор модельного агентства утверждает, что девушка не могла умереть из-за переработок, так как у нее был восьмичасовой нормированный график.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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