Генконсульство РФ в Шанхае сообщило новые подробности смерти молодой пермячки после показа мод. При этом дипломаты отмечают, что официальный диагноз будет установлен только после вскрытия.
У российской модели были полиорганная недостаточность, инфекционное поражение нервной системы и сепсис. Это и послужило причиной смерти девушки, передает сообщение консула Генконсульства РФ в Шанхае Андрея Куликова Life.ru.
Консул пояснил, что точная причина смерти будет установлена только после вскрытия. Однако в Китае процедуру вскрытия не могут провести без официального согласия матери.
«Мать ребёнка находится в России, без её согласия вскрытие тела производить нельзя. Она приедет — и будем рассматривать возможность вскрытия тела и выяснения окончательных причин смерти девочки», — цитирует дипломата издание.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что китайские работодатели не хотят брать на себя ответственность за гибель 14-летней модели из Перми. Гендиректор модельного агентства утверждает, что девушка не могла умереть из-за переработок, так как у нее был восьмичасовой нормированный график.