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Главные новости Пермского края
10:31  30 октября 2017 0

Китайские работодатели не хотят брать на себя ответственность за гибель 14-летней модели из Перми

Фестиваль красоты
Молодая модель из Перми работала по восьмичасовому графикуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Китайское модельное агенство ESEE Model Management, на которое работала 14-летняя пермячка, отрицает факт ее переутомления во время работы.

Существует неподтвержденный факт того, что накануне смерти девушка звонила родителям и жаловалась на сложные условия работы. Генеральный директор агентства Чжэн И утверждает, что молодая модель из Перми работала по «щадящему» восьмичасовому графику и умерла уже после того, как Шанхайская неделя моды закончилась, сообщает портал Properm.ru.

До сих пор официально не подтверждена ни одна из версий гибели 14-летней модели. Несмотря на то что родители девочки утверждают, что у их дочь была здорова, в СМИ предполагают два диагноза: менингит и сепсис.

В настоящее время по факту смерти несовершеннолетней модели в Шанхае следователи начали проверку.

«URA.RU» напоминает, что ранее в модельном агентстве также опровергли версию о гибели девушки от истощения. Сообщалось, что погибшая модель из Перми улетела в Шанхай без страховки.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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