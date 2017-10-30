Телеведущая Екатерина Гордон заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. В своей кампании кандидат будет делать акцент на защите прав женщин и детей.
По мнению Гордон, Россия — страна матерей-одиночек, на которых «всем плевать». По словам телеведущей, которые приводятся на ее сайте, она знает, как работает судебная система: мужчины уходят от ответственности, а женщины «тянут детей». Также Гордон заявила, что она единственный кандидат, не согласованный с администрацией президента.
Екатерина Гордон в 2015 году создала юридическую компанию «Гордон и сыновья», которая отметилась защитой прав известных женщин, в частности, бывшей жены футболиста Александра Кержакова Екатерины Сафроновой.