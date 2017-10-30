В Нижнем Тагиле мужчина сам себе нанес травмы, чтобы затем обвинить в побоях правоохранителей. В полицейском участке он со всей силы начал биться головой об стол, однако происходящее было снято на видеокамеру. Об этом «URA.RU» сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Правда, происходящее снимали на видеокамеру.
Уральца задержали за кражу пива. Днем 26 октября мужчина зашел в магазин на Носова, 80, взял пиво и поспешил с ним на выход. В ответ на оклик продавца он достал предмет, похожий на пистолет, и направил его в сторону кассира.
«Дама не стала испытывать судьбу и вступать в неравную схватку с преступником, а, когда он ретировался, обратилась за помощью в органы внутренних дел. На улице охотника за чужим добром попытались задержать грузчики магазина, но подозреваемый припугнул их ножом», — уточнил Горелых.
Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 26-летний безработный. Он уже попадался на кражах, причинении вреда здоровью и угоне. Мужчина вел себя агрессивно: бился ногами о служебный автомобиль, оскорблял полицейских и угрожал им судом.
«Чтобы «наказать» впоследствии оперативников, прилюдно бился головой об стол. «Хотите фокус? — грубо пробурчал подозреваемый. — Я сейчас поеду на зону в Ивдель за нападение на магазин, а вы, опера, в «13-ку». Но с этим фокусом у подозреваемого вышла осечка, все его действия фиксировались на камеру», — добавил официальный представитель областного полицейского главка.
Сотрудники ОВД Нижнего Тагила завели уголовное дело по статье «разбой».
Ранее в Нижнем Тагиле задержали оперативников из отдела полиции № 17. Их обвиняют в убийстве 42-летнего местного жителя Станислава Головко. 3 октября 2017 года в больнице мужчина скончался от полученных травм.