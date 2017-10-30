Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов переедет в Сочи. Такое решение принято после его назначения помощником омбудсмена Краснодарского края, сообщил он корреспонденту «URA.RU».
«До этого в Сочи не было представителя уполномоченного. Сейчас вхожу в курс дел, вникаю в местную проблематику. Уже подобрал землю, хочу построить дом и перевезти всю семью в Сочи», — сказал Алексей Севастьянов.
Челябинец у себя на родине открыл филиал юридической компании «Трунов, Айвар и партнеры». Он называется «Трунов, Айвар и Севастьянов». Головная фирма ведет массу резонансных дел. Например, дело челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, пострадавших во время теракта на мюзикле «Норд-Ост» и другие.
Алексей Севастьянов заявил, что откроет филиал юридической компании в Сочи. Это будет второе представительство фирмы в регионах.
Проблемы Алексея Севастьянова в Челябинске начались после того, как он вернулся из Москвы и возглавил региональное отделение партии «Родина», от которой собирался вместе с экс-губернатором Михаилом Юревичем выдвигаться в Госдуму. Последнему не удалось зарегистрироваться кандидатом. А Севастьянов проиграл в металлургическом округе Владимиру Бурматову, одному из лидеров местной «Молодой гвардии «Единой России». Именно мгеровцев и подозревает Севастьянов в организации рейдерского захвата стояночного бизнеса его семьи и дружественных ему предпринимателей, в том числе депутата гордумы Челябинска Александра Воложанина.
После неудачной попытки вернуться в политику Алексей Севастьянов стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Его обвиняют в незаконном использовании партийной кассы. В доме бывшего омбудсмена прошли обыски.