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Главные новости Челябинской области
18:23  30 октября 2017 0

Экс-омбудсмен переезжает из Челябинска в Сочи. Там его ждет адвокат Юревича

Обыск в доме бывшего омбудсмена Челябинской области Алексея Севастьянова. Челябинск, севастьянов алексей
Челябинский экс-омбудсмен Алексей Севастьянов переезжает в СочиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов переедет в Сочи. Такое решение принято после его назначения помощником омбудсмена Краснодарского края, сообщил он корреспонденту «URA.RU».

«До этого в Сочи не было представителя уполномоченного. Сейчас вхожу в курс дел, вникаю в местную проблематику. Уже подобрал землю, хочу построить дом и перевезти всю семью в Сочи», — сказал Алексей Севастьянов.

Челябинец у себя на родине открыл филиал юридической компании «Трунов, Айвар и партнеры». Он называется «Трунов, Айвар и Севастьянов». Головная фирма ведет массу резонансных дел. Например, дело челябинского экс-губернатора Михаила Юревича, пострадавших во время теракта на мюзикле «Норд-Ост» и другие.

Пресс-конференция Трунова Игоря и Айвар Людмилы по делу Юревича. Москва, трунов игорь
Алексей Севастьянов откроет в Сочи второй филиал юридической компании Игоря Трунова
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Алексей Севастьянов заявил, что откроет филиал юридической компании в Сочи. Это будет второе представительство фирмы в регионах.

Проблемы Алексея Севастьянова в Челябинске начались после того, как он вернулся из Москвы и возглавил региональное отделение партии «Родина», от которой собирался вместе с экс-губернатором Михаилом Юревичем выдвигаться в Госдуму. Последнему не удалось зарегистрироваться кандидатом. А Севастьянов проиграл в металлургическом округе Владимиру Бурматову, одному из лидеров местной «Молодой гвардии «Единой России». Именно мгеровцев и подозревает Севастьянов в организации рейдерского захвата стояночного бизнеса его семьи и дружественных ему предпринимателей, в том числе депутата гордумы Челябинска Александра Воложанина.

После неудачной попытки вернуться в политику Алексей Севастьянов стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Его обвиняют в незаконном использовании партийной кассы. В доме бывшего омбудсмена прошли обыски.

Сергей Леонов
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