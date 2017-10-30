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27 октября 2017
26 октября 2017
20:06  30 октября 2017 0

Суд отказал Минобороны в требовании неустойки с курганского завода зятя Михалкова

ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, кмз
Минобороны требовал с завода более 352 млн рублей неустойкиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска министерства обороны о взыскании 352,7 млн рублей неустойки по госконтракту с Курганского машиностроительного завода. Решение суда размещено в банке арбитражных дел.

Речь идет о взыскании неустойки по контракту на изготовление и поставку боевой машины пехоты «Курганец-25» для нужд Минобороны в 2014—2016 годах. Как следует из решения, истец не смог доказать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ответчиком принятых на себя обязательств по контракту, также не обоснован период просрочки платежей соисполнителем контракта (КМЗ перевел средства соисполнителю с просрочкой в 83 дня).

В арбитражных судах сейчас рассматривается несколько исков к «Курганмашзаводу», в том числе о банкротстве. Долг завода, по неподтвержденным данным, достиг 60 млрд рублей. 30 июня акционеры КМЗ приняли решение передать предприятие от концерна «Тракторные заводы» под управление АО «Центромашпроект» госкорпорации «Ростех». Бывший руководитель КМЗ, гендиректор концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков (зять режиссера Никиты Михалкова), вошел в новый состав совета директоров оборонного предприятия. Напомним, банкротства самого концерна «Тракторные заводы» недавно потребовал Внешэкономбанк, иск поступил в суд в октябре. Ранее за банкротство «Тракторных заводов» высказывался руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Анна Бояркина
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