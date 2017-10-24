Внешэкономбанк инициировал банкротство концерна «Тракторные заводы». Соответствующий иск поступил в суд Чувашской республики 23 октября, пишет «Коммерсант» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Наблюдательным советом банка утвержден план мероприятий в рамках дефолтной стратегии в отношении «Тракторных заводов». Он предусматривает обеспечение производственной деятельности предприятий концерна на переходный период, а также поддержание работоспособности ключевых предприятий, пишет газета «Коммерсант».
По неподтвержденным данным, долг одного из предприятий концерна — ОАО «Курганмашзавод» — достиг 60 млрд рублей. Анонимные источники сообщили «URA.RU» о неофициально озвученной задолженности в 232 млн рублей перед представителями делегации республики Беларусь, посетившей сегодня Зауралье с рабочим визитом.
Ранее за банкротство «Тракторных заводов» высказывался руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.