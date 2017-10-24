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Главные новости Курганской области
16:26  24 октября 2017 0

Внешэкономбанк банкротит «Тракторные заводы» зятя Михалкова

Курганский машиностроительный завод. Курган, кмз, курганский машиностроительный завод
Курганмашзавод задолжал белоруссам 232 млн рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Внешэкономбанк инициировал банкротство концерна «Тракторные заводы». Соответствующий иск поступил в суд Чувашской республики 23 октября, пишет «Коммерсант» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Наблюдательным советом банка утвержден план мероприятий в рамках дефолтной стратегии в отношении «Тракторных заводов». Он предусматривает обеспечение производственной деятельности предприятий концерна на переходный период, а также поддержание работоспособности ключевых предприятий, пишет газета «Коммерсант».

По неподтвержденным данным, долг одного из предприятий концерна — ОАО «Курганмашзавод» — достиг 60 млрд рублей. Анонимные источники сообщили «URA.RU» о неофициально озвученной задолженности в 232 млн рублей перед представителями делегации республики Беларусь, посетившей сегодня Зауралье с рабочим визитом.

Ранее за банкротство «Тракторных заводов» высказывался руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Инна Касаткина
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