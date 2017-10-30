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30 октября 2017
21:22  30 октября 2017 0

В больнице — не менее пяти игроков. Тольяттинские хоккеисты отравились в Челябинске

Хоккей Трактор-Лада. Челябинск, шайба, вратарь
Накануне команда отлично сражалась с соперникамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перед матчем чемпионата КХЛ, который намечен на 31 октября, в Челябинске часть команды «Лада» из Тольятти поразила инфекция.

На больничных койках оказалось не менее пяти игроков. Также у основного вратаря хоккейной команды Александра Лазушина диагностирована травма, пишет издание «Спорт-экспресс».

Накануне «Лада» сыграла с челябинским «Трактором» со счетом 3:2 в пользу южноуральских хоккеистов. Сейчас гости из Тольятти находятся на последнем месте в своей игровой зоне.

«Принимающая сторона не имеет отношения к питанию клуба, — заявил „URA.RU“ руководитель службы по связям с общественностью и информации ХК „Трактор“ Ян Пастухов. — Команда питается в гостинце, где проживает. Меню им составляют свои доктор и диетолог. Вчера перед матчем и во время матча игроки „Лады“ чувствовали себя хорошо и дали настоящий бой. „Трактору“ тяжело далась эта победа. Чем занималась команда „Лада“ после — этой информацией мы не владеем».

Отметим, что в интернете появилась информация, что игроки могли отравиться алкогольными напитками, однако подтверждения она не нашла.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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