22:56 30 октября 2017 0

Солнечная система полна страшных звуков Фото: depositphotos.com © URA.RU

К празднику всей нечисти Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) разместило подборку жутчайших звуков солнечной системы.

Представители управления решили, что звуки «воющих планет» и свистящего гелия «несомненно, заставят вашу кожу покрыться мурашками».

Плейлист из 22 треков создали, преобразовав в звуковые сигналы данные космических зондов и других аппаратов, которые способны фиксировать радиоизлучение, как сообщает информагентство Nation News.

Сюда вошли шумы Сатурна, рев Юпитера, трепет пульсаров, а также звук, с которым идет комета и спутник.

Те, кто успел послушать эти звуки, посчитали их очень подходящими для праздника Хэллоуин.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Хэллоуин является антипраздником, напоминает «Федеральное агентство новостей». На своей странице в Facebook он написал: «этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова».