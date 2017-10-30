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30 октября 2017
22:56  30 октября 2017 0

NASA к Хэллоуину опубликовало плейлист самых «жутких звуков» космоса. ВИДЕО

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, космос, земля, астрономия, планеты, марс
Солнечная система полна страшных звуковФото: depositphotos.com © URA.RU

К празднику всей нечисти Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) разместило подборку жутчайших звуков солнечной системы.

Представители управления решили, что звуки «воющих планет» и свистящего гелия «несомненно, заставят вашу кожу покрыться мурашками».

Плейлист из 22 треков создали, преобразовав в звуковые сигналы данные космических зондов и других аппаратов, которые способны фиксировать радиоизлучение, как сообщает информагентство Nation News.

Сюда вошли шумы Сатурна, рев Юпитера, трепет пульсаров, а также звук, с которым идет комета и спутник.

Те, кто успел послушать эти звуки, посчитали их очень подходящими для праздника Хэллоуин.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Хэллоуин является антипраздником, напоминает «Федеральное агентство новостей». На своей странице в Facebook он написал: «этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова».

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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