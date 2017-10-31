На Ямале мошенники вымогали деньги с желающих работать в «Газпроме»

04:05 31 октября 2017 0

Мошенники обещали своим жертвам выгодное трудоустройство ФОТО: The New Daily

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело против двух мошенников, обещавших местным жителям трудоустройство в нефтегазовом секторе взамен на денежное вознаграждение. Полицейские уверены, что аферисты применяли свою схему и в других регионах России.

Выяснилось, что псевдо-работодатели предлагали людям заманчивые вакансии в крупных компаниях, в том числе — в «Газпроме». При этом никакого отношения к известной корпорации мошенники не имели. Для успешного трудоустройства соискателям предлагалось заплатить 40 тысяч рублей, а некоторые жертвы аферистов успели перевести им до 90 тысяч, сообщает «Север Пресс».

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело , они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору. Правоохранительные органы рекомендуют гражданам, пострадавшим от вышеуказанных лиц, обратиться в отдел МВД России по Новому Уренгою для подачи заявления или связаться по телефонам 8-61.24.3494-15 или 02.