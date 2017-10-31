Путин ужесточил наказание водителей за непропуск пешеходов

08:23 31 октября 2017 0

Максимальный штраф увеличили на тысячу рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий штрафы за отказ водителя пропустить пешехода. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов теперь может достигать 2500 рублей. Ранее его размер составлял 1 500 рублей. Закон о повышении штрафов был принят Госдумой 11 октября 2017 года, напоминает «Национальная служба новостей».

По данным МВД, с начала 2017 года на российских дорогах произошло более 28 тысяч ДТП, связанных с наездами автомобилей на пешеходов.