Госдума закупает алкоголь на бешеную сумму. Бутылка вина стоит 1,5 млн рублей. СКРИН

11:38 31 октября 2017 0

Алкоголь будет доставлен в госструктуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Государственная Дума, Совет Федерации и Счетная палата закупают элитный алкоголь за сотни тысяч рублей. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок, рассказал в Facebook московский журналист Александр Скворцов.

Российские депутаты, сенаторы и чиновники выбирают виски Блю Макаллан М Декантер, стоимость которого составляет 273 273 рубля за бутылку, следует из скринов документов, опубликованных Скворцовым. Кроме того, госучреждения закупают коньяк Тессерон Экстрем по цене 450 000 рублей. Бутылку белого вина брют Винтаж 2005 года готовы заплатить 91 139 рублей.

Самый дорогой пункт в списке — красное сухое вино Романе-Конти 2005 года за 1 509 145 рублей.

На сайте госзакупок отмечается, что алкоголь будет доставлен на ул. Охотный ряд, д. 1 (Госдума); ул. Большую Дмитровку, д. 26 (Совфед) и ул. Зубовскую, д. 2 (Счетная палата).

Ранее Ирбитский молокозавод отказался от автомобиля за 7 млн рублей после публикации «URA.RU».