Семьям погибших на Шпицбергене тюменских вертолетчиков выделят матпомощь

Оба разбившихся при катастрофе Ми-8 на Шпицбергене тюменских летчика погибли (фото из архива)
Тюменская область выделит материальную помощь семьям двух летчиков вертолета Ми-8, погибших в авиакатастрофе у берегов норвежского острова Шпицберген. Официальный телеграм-канал «Новости Тюменской области» сообщил о гибели обоих пилотов.
«Их семьи оказались в трудной жизненной ситуации и нуждаются в нашей помощи», — заявил губернатор Владимир Якушев. Размер материальной помощи в сообщении не указывается. Глава региона поручил органам соцзащиты взять семьи погибших летчиков под патронаж.
Как сообщало «URA.RU», двое пилотов, тоболяк Евгений Баранов и тюменец Владимир Фролов, потерпели крушение в четверг, 26 октября на вертолете Ми-8 на норвежском архипелаге Шпицберген.