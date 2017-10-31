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Главные новости Тюменской области
13:21  31 октября 2017 0

Семьям погибших на Шпицбергене тюменских вертолетчиков выделят матпомощь

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, Ми-8
Оба разбившихся при катастрофе Ми-8 на Шпицбергене тюменских летчика погибли (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменская область выделит материальную помощь семьям двух летчиков вертолета Ми-8, погибших в авиакатастрофе у берегов норвежского острова Шпицберген. Официальный телеграм-канал «Новости Тюменской области» сообщил о гибели обоих пилотов.

«Их семьи оказались в трудной жизненной ситуации и нуждаются в нашей помощи», — заявил губернатор Владимир Якушев. Размер материальной помощи в сообщении не указывается. Глава региона поручил органам соцзащиты взять семьи погибших летчиков под патронаж.

Как сообщало «URA.RU», двое пилотов, тоболяк Евгений Баранов и тюменец Владимир Фролов, потерпели крушение в четверг, 26 октября на вертолете Ми-8 на норвежском архипелаге Шпицберген.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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