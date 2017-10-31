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31 октября 2017
30 октября 2017
03:21  31 октября 2017 0

Норвежские спасатели нашли тело одного из членов экипажа разбившегося Ми-8

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, Ми-8
Тело попытаются поднять на поверхность в ближайшее времяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасательная служба Норвегии обнаружило тело одного из членов экипажа российского Ми-8, который потерпел крушение в Северном Ледовитом океане у Шпицбергена.

По информации телеканала 360, одного из погибших в результате аварии нашли в понедельник во второй половине дня. Тело было найдено с помощью подводного аппарата на дне моря в 130 метрах от места затопления вертолета. Также уточняется, что работы по поднятию тела на поверхность будут проведены в ближайшее время.

Напомним, что 26 октября, российский вертолет Ми-8, на борту которого находились восемь человек, упал в море в нескольких километрах от Баренцбурга. Пилотами на борту вертолета Ми-8АМТ авиакомпании «Конверс Авиа» были жители Тюменской области Владимир Фролов и Евгений Баранов.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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