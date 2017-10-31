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Главные новости Челябинской области
15:19  31 октября 2017 1

Власти Челябинской области знают, что показать главе Минздрава России

Пресс-тур на территорию медгородка, открытие новой поликлиники, вручение автомобилей скорой медицинской помощи. Челябинск, Дубровский, редин евгений, кремлев сергей, онкополиклиника
Борис Дубровский проверил, как прошла модернизация медгородкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 31 октября, во вторник, осмотрел новые и недавно реконструированные объекты областной больницы. На модернизацию медгородка был выделен один миллиард рублей. Областная больница, на территории которой находится самый современный в регионе перинатальный центр, — один из объектов, который планирует посетить министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время российско-казахстанского форума.

Сдана в эксплуатацию новая поликлиника областного онкодиспансера. Прежнее здание клиники, построенное еще в 1947 году, давно устарело, к тому же изначально не планировалось для медицинских целей. Теперь здесь будут находиться хозблок, бухгалтерия и администрация. Экскурсию по новой поликлинике для губернатора провел главврач онкодиспансера Андрей Важенин. В диспансер приехал и митрополит Никодим, давний друг Важенина.

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Митрополит Никодим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский также осмотрел капитально отремонтированный лечебный корпус детской больницы, проверил, как идет модернизация оперблока больницы для взрослых. Строительные работы завершены, устанавливается оборудование и решается вопрос с лицензированием. Первых пациентов начнут оперировать в начале 2018 года. Как заявил главврач областной больницы Дмитрий Альтман, это будет «универсальный модуль, состоящий из десяти операционных, предназначенных для работы всей хирургической службы», с современным оборудованием на уровне ведущих зарубежных клиник. В России создано 200 таких модулей, челябинский станет 201-м по счету.

Ожидается, что министр здравоохранения РФ Виктория Скворцова примет участие в российско-казахстанском форуме, который пройдет в Челябинске 8—9 ноября. На форум приедут президенты двух государств, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. В рамках форума Минздрав РФ откроет выставку, посвященную российскому здравоохранению.

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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Альбина Золотухина
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