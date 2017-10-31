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31 октября 2017
14:51  31 октября 2017 0

МИД подтвердил встречу Путина и Назарбаева в Челябинске

Путин и Назарбаев. Саммит Россия - Казахстан в доме Севастьянова. Екатеринбург, путин владимир, назарбаев нурсултан, президент Казахстана, президент России
Главы государств встретятся на заводе «Русские электрические двигатели»Фото: Иван Некрасов © URA.RU

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин анонсировал участие президентов России и Казахстана, Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в российско-казахстанском форуме в Челябинске. Красин подтвердил дату встречи, назначенную на 9 ноября.

«Девятого ноября у нас в Челябинске предстоит межрегиональный форум, в котором примут участие два президента: Нурсултан Абишевич Назарбаев и Владимир Владимирович Путин», — заявил замминистра в интервью телеканалу «Россия 24».

Участию лидеров в мероприятии придается особое значение, так как десятки российских регионов контактируют и взаимодействуют со своими казахстанскими партнерами, пишет «Газета.ру». 23 октября исполнилось 25 лет установлению дипотношений между Россией и Казахстаном, напоминает RT.

Российско-казахстанский форум пройдет в Челябинске с 8 по 9 ноября. Деловая часть форума пройдет на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР». Здесь состоится заседание Российско-Казахстанского делового совета с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

Альбина Золотухина
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