16:18 31 октября 2017 0

Владимир Фролов больше десяти лет посвятил работе с детьми Фото: страница ТГМОО «Кос «ВЕГА» в соцсети «ВКонтакте»

Тюменские друзья и знакомые второго пилота Ми-8 Владимира Фролова надеются на чудо: тела всех членов экипажа вертолета, потерпевшего крушение у берегов норвежского острова Шпицберген, еще не найдены, люди могли спастись.

Тюменец Владимир Фролов до работы в авиации больше десяти лет трудился в тюменском Центре творческого развития и гуманитарного образования «Хобби-Центр». Его коллеги и воспитанники сегодня следят за поисками членов экипажа Ми-8.

«В „Хобби-Центре“ он был одним из лучших педагогов. Мы собирались позавчера вечером, бывшие хобби-центровцы, — рассказал корреспонденту „URA.RU“ экс-директор образовательного учреждения Виталий Криводанов. — За поисками почти все следят. Надежды хоть и мало, но люди надеются. Потому что сегодня вот сказали, что вертолет рассыпался при ударе, поэтому в вертолете едва ли кого-то найдут. Одного нашли уже возле берега, а кого — не говорят пока».

Собеседник агентства отметил, что экс-коллеги и воспитанники Владимира Фролова, которые разъехались из Тюмени практически по всей России, в эти дни постоянно звонят и пишут. «Яркий он, всем запомнился, — пояснил Виталий Криводанов. — Он был педагогом-организатором, руководителем одного из детских объединений. Называлось оно „Барабашки“. Детей там было около 40 человек, примерно пополам мальчишки и девчонки. Его воспитанники постоянно связываются, звонят, приезжают».

После того, как «Хобби-Центр» в 2010 году прекратил работу, Владимир Фролов ушел в авиацию.

«Все надеются [что члены экипажа выжили]. Я не знаю ни одного человека, кто бы к нему плохо относился. Это редкий случай, когда человека все любят. Мы будем надеяться», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее официальный телеграм-канал «Новости Тюменской области» сообщил о выделении материальной помощи семьям двух тюменских пилотов — Владимира Фролова и тоболяка Евгения Баранова, которые в составе экипажа Ми-8 потерпели крушение 26 октября у берегов Шпицбергена.