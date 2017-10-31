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Главные новости Челябинской области
17:06  31 октября 2017 0

Челябинцы вступились за старый аэропорт. Власти удивлены

Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, аэропорт челябинск, международный сектор
В Челябинске считают, что старая часть аэропорта должна сохранитьсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские краеведы готовят обращение к областным властям с требованием не допустить сноса старого здания аэропорта в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Группа «Архистраж» вечером, 31 октября, соберется в городской библиотеке имени Пушкина, чтобы подготовить текст обращения.

С этим предложением к краеведам обратился руководитель группы Юрий Латышев. Ранее Латышев на своей странице в Facebook раскритиковал планы властей по сносу старого здания аэропорта. «Если я не ошибаюсь, это типовое здание. Построено в 1950-е годы. Но были проекты, предусматривающие сохранение старого здания аэропорта. Жаль, что выбрали проект со сносом. Это в духе Ющенко — уничтожение всего старого и красивого», — написал Латышев, комментируя заявление главного архитектора Челябинска Николая Ющенко о сносе аэропорта. Позже краевед высказался еще резче, назвав планы властей «идиотскими». Краеведов волнует не весь аэропорт, а старая часть, где находится сектор для международных линий, построенная в стиле «сталинского ампира», с колоннами и башенками.

Как заявил «URA.RU» начальник главного управления архитектуры и градостроительства администрации Челябинска Владимир Слободской, в планах снос старого здания не значится. «Насколько я знаю, — подчеркнул Слободской, — речь идет о сносе здания для внутренних авиалиний. И его уберут только тогда, когда будет построено новое здание». Пресс-секретарь мэра Челябинска Владимир Сафонов сообщил «URA.RU», что видел проекты, там старое здание аэропорта сохраняется.

К российско-казахстанскому форуму, который пройдет в Челябинске с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, аэропорт заказал макеты будущего аэровокзала. Руководство аэропорта решило продемонстрировать главам двух государств, как будет выглядеть аэропорт к 2020 году.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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