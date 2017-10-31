Путин приехал на открытие «Стены скорби» на автобусе. ВИДЕО

Для участия в церемонии открытия мемориала жертвам политических репрессий «Стена скорби» Владимир Путин воспользовался автобусом. На мероприятие глава государства решил ехать вместе с членами Совета по правам человека.
«Путин вместе с членами СПЧ в одном автобусе отправился на проспект Сахарова, чтобы принять участие в церемонии открытия мемориала», — цитирует телеканал «Дождь» пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Выступая на самой церемонии открытия мемориала «Стена скорби», Владимир Путин напомнил, что, хоть в истории России есть немало сложных периодов, которые вызывают дискуссии и разные оценки в обществе, годы репрессий не имеют права на оправдание, сообщает «Национальная служба новостей».
«Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и тем более — невозможно ничем оправдать. Никакими высшими так называемыми благами народа», — подчеркнул президент.