Проезд в челябинских автобусах стал дороже

Проезд в муниципальных автобусах Челябинска подорожал до 23 рублей. Это решение принято на заседании гордумы 31 октября, во вторник, передает корреспондент «URA.RU». Таким образом, цены на автобусные билеты сравнялись с ценами в трамваях и троллейбусах.
Спикер гордумы Станислав Мошаров объяснил депутатам необходимость повышения стоимости проезда в автобусах сложной экономической ситуацией. В транспорт надо вкладывать средства. МУП «Челябинскавтотранс» обанкрочен, имущество предприятия и автобусы вошли в конкурсную массу, власти готовы выкупить активы. Обслуживанием муниципальных автобусов занимается ООО «Городской общественный транспорт», учредителем которого является мэрия.
Тарифы на проезд в муниципальном транспорте были увеличены с 20 до 23 рублей с 1 августа 2017 года. Но новые цены действовали только в электротранспорте. «Была рекомендация сохранить прежний тариф в автобусах до окончания садоводческих работ. Сезон закончился, цены сравнялись», — пояснил «URA.RU» начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов.
Стоимость проезда в маршрутных такси также составляет 23 рубля.