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31 октября 2017
21:13  31 октября 2017 0

Российская подлодка отстрелялась по террористам в Сирии

США, комета,метеор,сирия, Сирия, карта сирия
За два месяца было сделано четыре залпа ракетамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство обороны России отчиталось об успешных пусках ракет по объектам террористов в Сирии. За два месяца с их помощью было уничтожено несколько стратегических объектов боевиков в провинции Дейр эз-Зор.

Пуски производились с подводной лодки «Великий Новгород». Всего за два месяца она произвела четыре залпа. Целями стали объекты террористов на территории Сирии. Пуски производились на дальность от 350 до 700 километров, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По словам военных, ракетами были уничтожены пункты управления террористов, укрепрайон, в котором находилось скопление боевиков, и склад вооружения в провинции Дейр эз-Зор.

Игорь Чукреев
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