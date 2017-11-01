В России перед Новым годом проверят шампанское и коньяк

В преддверии новогодних праздников органы контроля проведут массовые и внеплановые проверки производителей и продавцов игристых и шампанских вин, а также коньяков и бренди. Такое поручение дал вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль.
Как следует из протокола по итогам совещания у вице-премьера, соответствующие поручения даны Росалкогольрегулированию (РАР), МВД, Роспотребнадзору, Роскачеству и Генпрокуратуре, сообщают «Известия».
В настоящее время, по данным РАР, объем поддельного коньяка на рынке составляет примерно 60%. Как сообщается, специалисты забили тревогу, когда ознакомились с данными статистики: в первом полугодии объем рынка коньяков и бренди вырос на 12,2% однако одновременно производство собственного сырья дистиллята для коньяка, сократилось на 7%. Закупки же сырья у зарубежных производителей уменьшились на 8%. Контроль, проведенный РАР подтвердил: из 99 образцов коньяка 40 не соответствуют ГОСТу, так как содержат спирт не виноградного происхождения.
Что касается игристых и шампанских вин, то здесь ситуация несколько иная: его производство упало практически на 16%, однако растет производство игристых вин — газированной смеси ароматизаторов, красителей и водно-спиртовой смеси в необходимой пропорции. Продукт реализуется в характерной для шампанских вин бутылке, а иногда и сопровождается наименованием «шампанское», хотя таковым не является. Сейчас около трети «шампанских вин» различных торговых марок шампанского произведены с применением технологий искусственной газации.
Несмотря на готовящиеся проверки, перед Новым годом ситуация вряд ли изменится: результаты проверок будут представлены только в феврале, пишет издание.