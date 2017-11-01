Бесплатно использовать биометрические показатели, которые позволят банкам идентифицировать пользователей по голосу и лицу, можно будет только в течение двух лет, с 2018 по 2020 год. Затем для кредитных организаций введут индивидуальные тарифы за использование Единой биометрической системы (ЕБС).
Как сообщают «Известия», чем больше профилей в ЕБС создаст тот или иной банк, тем большая ему будет положена скидка за пользование системой. По словам экспертов, тариф за проверку 100 клиентов может составить 10 тыс. рублей, а затраты всего банковского сектора — около 500 млрд рублей в год.
Издание отмечает, что собранные банками биометрические параметры будут поступать в единую систему, где на каждого россиянина заведут своего рода «карточку» с изображением лица и образцом голоса. Одновременно пользователь должен быть зарегистрирован на портале госуслуг: через него при использовании биометрической идентификации банки будут подтверждать личность гражданина и подлинность его документов.
Ранее сообщалось, что оснащение одного банкомата новой системой распознавания обойдется в 500—1000 долларов.