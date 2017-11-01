В Раде потребовали снять Авакова с поста главы МВД

Депутаты требуют отставки министра из-за махинаций его сына
В Верховной раде Украины предложили отстранить Арсена Авакова от должности министра внутренних дел. С таким предложением выступил народный депутат от партии «Батькивщина» Игорь Луценко.
По словам парламентария, главу МВД следует снять с поста на временной основе, пока не завершится расследование дела в отношении его сына, сообщает «Русская планета». Луценко отметил, что в этой ситуации министр должен сам проявить инициативу.
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Аваков, в свою очередь, уверен в невиновности сына. Министр выразил надежду, что суд во всем разберется.
Как ранее писало «URA.RU», сына Авакова Александра задержали из-за махинаций в сфере госзакупок.