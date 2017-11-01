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01 ноября 2017
31 октября 2017
07:53  01 ноября 2017 1

В Раде потребовали снять Авакова с поста главы МВД

Верховная Рада в руках оппозиции. Майдан. Киев. Украина, революция, верховная рада, украина
Депутаты требуют отставки министра из-за махинаций его сынаФото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Верховной раде Украины предложили отстранить Арсена Авакова от должности министра внутренних дел. С таким предложением выступил народный депутат от партии «Батькивщина» Игорь Луценко.

По словам парламентария, главу МВД следует снять с поста на временной основе, пока не завершится расследование дела в отношении его сына, сообщает «Русская планета». Луценко отметил, что в этой ситуации министр должен сам проявить инициативу.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», Аваков, в свою очередь, уверен в невиновности сына. Министр выразил надежду, что суд во всем разберется.

Как ранее писало «URA.RU», сына Авакова Александра задержали из-за махинаций в сфере госзакупок.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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