Югорский Хатико не оставил своего мертвого друга на трассе. ФОТО

Жители Нефтеюганска рассказали в соцсетях душераздирающую историю. На одной из трасс города черный пес охранял мертвую собаку светлого окраса. Животные не выглядят бездомными, оба пса ухоженные.
«Доброе утро! Уважаемые горожане! В районе „Светланы“ лежит и дрожит отличный пёс, на мертвой собаке. Он в ошейнике, ухоженный, скорее всего, убежал. Может, кто ищет своего или знает чей он, огромная просьба, сделайте репост! Картина ужасная!!!» — пишет автор поста «ВКонтакте» Светлана Власова.
В комментариях к новости пользователи Сети предположили, что собаки «были друзьями», и, когда одну из них сбили, другая преданно осталась лежать рядом. «Машиной сбили. Вот он и грустит, думает, может еще жив, кто-то из людей подойдет, помощь окажет», — пишет Алексей Пилатов. Также блогеры отметили сходство ситуации с сюжетом фильма «Хатико», когда пес ждал хозяина, умершего от сердечного приступа, на протяжении всей оставшейся жизни.