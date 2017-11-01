{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Эксклюзивное интервью политтехнолога Ситникова, ушедшего из команды телеведущей
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,12
Динамика за 2 недели
Евро 67,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 ноября 2017
Главные новости 
10:39  01 ноября 2017 2

Югорский Хатико не оставил своего мертвого друга на трассе. ФОТО

Оба пса были в ошейникахФото: группа «Это Юганск, детка! Нефтеюганск», «ВКонтакте»

Жители Нефтеюганска рассказали в соцсетях душераздирающую историю. На одной из трасс города черный пес охранял мертвую собаку светлого окраса. Животные не выглядят бездомными, оба пса ухоженные.

«Доброе утро! Уважаемые горожане! В районе „Светланы“ лежит и дрожит отличный пёс, на мертвой собаке. Он в ошейнике, ухоженный, скорее всего, убежал. Может, кто ищет своего или знает чей он, огромная просьба, сделайте репост! Картина ужасная!!!» — пишет автор поста «ВКонтакте» Светлана Власова.

В комментариях к новости пользователи Сети предположили, что собаки «были друзьями», и, когда одну из них сбили, другая преданно осталась лежать рядом. «Машиной сбили. Вот он и грустит, думает, может еще жив, кто-то из людей подойдет, помощь окажет», — пишет Алексей Пилатов. Также блогеры отметили сходство ситуации с сюжетом фильма «Хатико», когда пес ждал хозяина, умершего от сердечного приступа, на протяжении всей оставшейся жизни.

1/2
Фото: группа «Это Юганск, детка! Нефтеюганск», «ВКонтакте»

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров